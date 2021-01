Quando torna Grey's Anatomy su Sky nel 2021? Guida alla release dei nuovi episodi

La stagione 17 di Grey’s Anatomy non andrà in onda su Fox almeno fino a marzo 2021. Infatti la programmazione della nuova stagione, iniziata il 24 novembre sul canale 112 di Sky, si è interrotta al quinto episodio, ovvero uno in meno rispetto alla pubblicazione americana che ha visto l'uscita del sesto episodio prima della pausa invernale.

Grey's Anatomy, infatti, non è andato in onda su Fox con il finale di metà stagione del 29 dicembre e non mostrerà nuovi contenuti per ancora molti mesi. A gennaio, infatti, difficilmente usciranno nuovi episodi e sicuramente non ne vedremo nemmeno a febbraio. Nella programmazione italiana, tra l'altro, serve ancora recuperare il sesto episodio, ma considerando che negli Stati Uniti Grey's Anatomy non tornerà prima di marzo, possibilmente Fox deciderà di mandare in onda l'episodio ancora inedito quando inizieranno le riprese della seconda parte. Questo potrebbe coincidere con la disponibilità di altri episodi da trasmettere con continuità.

Dopotutto sarebbe alquanto insensato che il sesto episodio andasse in onda in Italia in maniera isolata nel palinsesto, anche se alcune voci parlano di un possibile 12 gennaio come giorno di uscita, ma non essendoci ufficialità possibilmente non sarà così. Di conseguenza, se Grey’s Anatomy 17 non va in onda su Fox per tutto gennaio, come al momento pare essere confermato dalla guida tv, è prevedibile che non tornerà in onda prima della seconda parte di stagione, da marzo in poi.

Negli Stati Uniti la serie si è bloccata per consentire alla produzione di realizzare i nuovi episodi che comporranno la parte più importante della stagione (circa 10, per un totale di 16): la messa in onda su ABC ripartirà solo il 4 marzo, con una pausa più lunga degli altri anni a causa dei problemi e dei ritardi legati alla pandemia di Covid-19 (che è stata anche protagonista della stagione in corso). L’ultimo episodio trasmesso in Italia, il quinto con guest star TR Knight nei panni di George O’Malley, è andato in onda il 22 dicembre 2020.

Sicuramente è spoiler, ma se siete curiosi la showrunner di Grey's Anatomy ha svelato il ritorno di un noto personaggio per il finale della stagione.