E quindi quando torna Rick Grimes? Facciamo il punto su The Walking Dead

Il ritorno di Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, è uno dei motivi di maggior richiamo per la serie spin-off di The Walking Dead. Ma quando tornerà il personaggio nel nuovo show dell'universo AMC, dopo la chiusura definitiva della serie basata sull'omonima serie a fumetti creata da Robert Kirkman?

Le ultime dal set sembrano avvicinare questo momento. Michonne e Rick potrebbero davvero ricongiungersi a breve, in base a quanto testimoniano le ultime foto dal set di The One Who Live, lo spin-off le cui riprese sono attualmente in corso.



Rick Grimes tornerà entro fine 2023 sul piccolo schermo perché The One Who Live è atteso in uscita proprio entro fine anno.

Ma non è finita qui. Per il 2024 sono in cantiere altri progetti e The Walking Dead sembra destinato a rimanere con i fan ancora per parecchio tempo.



Nel frattempo, su Everyeye trovate il trailer di The One Who Live, l'atteso spin-off di The Walking Dead che includerà nel cast Danai Gurira nel ruolo di Michonne e Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes.



Quest'ultimo è uno dei personaggi più amati nella longeva serie tv ideata da Frank Darabont, e prodotta dal 2010 al 2022, con diversi spin-off già realizzati come Fear the Walking Dead, World Beyond, Tales of the Walking Dead, la recente Dead City e l'imminente Daryl Dixon, con il ritorno di Norman Reedus nel ruolo già interpretato nella serie originale.