Quando tornano insieme Lorelai e Luke? Riviviamo quel momento di Una mamma per amica

La relazione tra Lorelai Gilmore (Lahren Graham) e Luke Danes (Scott Patterson) è stata al centro della trama di Una mamma per amica per sette stagioni più un revival. Tra alti e bassi il rapporto tra i due è stato esplorato mentre cresceva e cambiava nel tempo.

Per quanto la serie, creata da Amy Sherman-Palladino, si sia concentrata su questa relazione, nel corso di sette stagioni però abbiamo visto anche Rory (Alexis Bledel), la figlia di Lorelai, diventare un’adulta commettendo alcuni errori che sua madre Lorelai non avrebbe mai voluto che lei facesse.



Parlando di relazioni anche Rory ne ha avute alcune ma quella che ha fin da subito conquistato e incuriosito i fan è stata senza dubbio quella tra Lorelai e Luke dato che la chimica tra i due si percepiva fin dal primo minuto del primo episodio.

Alla coppia ci sono volute quattro stagioni per darsi il primo bacio ed iniziare davvero la loro relazione facendo felici tutti i fan dello show.



I due si sono lasciati la prima volta a metà della quinta stagione dopo aver litigato a causa della madre di Lorelai, Emily (Kelly Bishop), e del suo ex fidanzato e padre di Rory, Christopher (David Sutcliffe). Tre episodi dopo, Luke e Lorelai sono tornati insieme fino a quando Lorelai ha messo Luke davanti ad un ultimatum nel finale della sesta stagione.



Quando Luke ha scoperto di avere una figlia, April Nardini (Vanessa Marano), Lorelai gli ha concesso del tempo per elaborare la situazione e conoscere la ragazza ma dopo mesi di tensione Lorelai ha chiesto a Luke di sposarla "ora o mai più".



L’uomo non ha risposto immediatamente e nemmeno come Lorelai si aspettava, visto che è stato costretto a dirle di no per occuparsi della figlia appena conosciuta. Così i due si sono lasciati e Lorelai è tornata con Christopher in una relazione malsana per entrambi che si sono sempre rifugiati l'uno nell'altra nei loro momenti difficili.

Nella settima stagione, Luke si è tenuto a debita distanza da lei, rimuginando sull’accaduto e guardandola tornare nelle braccia di Christopher. Ci vuole quasi metà dell'intera stagione prima che i due si parlino di nuovo dopo che la tensione iniziale si è attenuata e solo nell’ultimo episodio i due tornano insieme quando Luke organizza una festa di saluto per Rory che era pronta a partire per lavoro e lasciare Stars Hollow.



E nei primi minuti del revival del 2016 di Netflix Una mamma per amica: Di nuovo insieme ci è subito chiaro che Luke e Lorelai hanno vissuto felici e contenti dal finale della serie e convoleranno a nozze entro la fine del revival di Gilmore Gilrs.