Quando uscira la 2 stagione di The Witcher? Ecco quando aspettarsi novità

Il trailer dietro le quinte di The Witcher aveva già annunciato che la seconda stagione della serie che racconta le avventure di Geralt di Rivia sarebbe stata pronta per l'anno in corso, ma recentemente il CEO di Netflix ha voluto confermare questa notizia.

Ted Sarandos ha parlato delle numerose difficoltà affrontate nel 2020 e del futuro di Netflix in un video, incentrato sulla situazione economica dell'azienda dopo i guadagni del primo trimestre del 2021. Nel filmato si è parlato dei problemi nel finire di girare le serie a causa della pandemia di Coronavirus, nonostante questo sembra che la programmazione di Netflix potrebbe riprendere negli ultimi mesi di quest'anno. Ecco quindi le parole del CEO del colosso dello streaming:

"Quello che è successo, è che nella prima parte del 2021 molti progetti che speravamo fossero pronti sono stati rimandati, a causa di ritardi nella post produzione e per colpa del Coronavirus. Pensiamo di rimetterci in carreggiata nella parte finale dell'anno, sicuramente nel quarto trimestre, quando avremo il ritorno di alcune delle nostre serie più famose come The Witcher, You e Cobra Kai".

La showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, ha, inoltre, recentemente aggiornato i fan con un post su Twitter, annunciando che la post-produzione è in pieno svolgimento:

"Di nuovo a Londra. Proprio così, siamo immersi nella post-produzione di The Witcher stagione 2 e io sono così dannatamente elettrizzata."

Dopo queste due dichiarazioni, i fan di The Witcher possono iniziare il conto alla rovescia almeno per il primo teaser, o per qualche immagine ufficiale. Nelle prossime settimane, di questo passo, potrebbe arrivare magari qualche notizia in più sulla possibile data di uscita su Netflix dei nuovi episodi. L'uscita della seconda stagione? Potrebbe avvenire tra ottobre e dicembre, considerando che nello stesso periodo uscirà anche la stagione conclusiva di La Casa di Carta.

In attesa di scoprire altri dettagli in più sulle puntate, ecco un'indiscrezione riguardo una storia di The Witcher 2. Ecco, inoltre, il sopracitato trailer del dietro le quinte di The Witcher.