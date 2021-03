Quando uscirà la 5 stagione di Riverdale su Netflix?

Da ieri, lunedì 1° marzo, la quarta stagione di Riverdale è arrivata su Netflix, ma la quinta stagione sarà disponibile su Premium Stories dal 4 marzo. Quanto bisognerà attendere per vedere l'arrivo della quinta stagione anche su Netflix?

Allo stato attuale non è possibile conoscere una data di uscita ufficiale, però considerando i tempi di uscita delle stagioni precedenti possiamo fare delle ipotesi. La più ovvia potrebbe essere marzo 2022, infatti prima di arrivare su Netflix, Riverdale 5 deve terminare la sua messa in onda su Premium Stories per poi arrivare su Infinity e Prime Video verso febbraio 2022. Solo dopo questi passaggi allora potrà sbarcare anche su Netflix e generalmente questo avviene un mese dopo i sopracitati servizi (così come è avvenuto anche con la quarta stagione).

La quinta stagione di Riverdale vede gli amati protagonisti prendere parte all'ultimo anno da studenti della Riverdale High. Dopo essersi diplomati, ognuno di loro prende strade diverse regalandoci grandi momenti emotivi e anche un po’ agrodolci. Non sono spoiler perché è già stato tutto rivelato per la trama: Archie partirà per la guerra, mentre Jughead si dedicherà alla sua carriera da scrittore. A cambiare vita saranno anche Betty che entrerà nell’FBI e Veronica che invece si sposerà. Quindi ognuno sarà alle prese con la propria vita, almeno fino a quando un nuovo inquietante mistero della vecchia cittadina non li farà rincontrare.

Nel cast continuano ad esserci KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart torna in quello della brillante Betty Cooper e Camila Mendes nella parte della sua amica Veronica Lodge. Accanto a loro Cole Sprouse torna nei panni del miglior amico di Archie Jughead Jones, Madelaine Petsch in quelli di Cheryl Blossom e Mark Consuelos nel ruolo del padre di Veronica Hiram Lodge. Completano il cast principale Casey Cott nei panni di Kevin Keller, Charles Melton in quelli di Reggie Mantle, Vanessa Morgan nel ruolo di Toni Topaz e Mädchen Amick nella parte della madre di Betty. Infine si unisce al cast della quinta stagione Erinn Westbrook nel ruolo Tabitha Tate e Drew Ray Tanner nella parte del nuovo membro dei Serpents Fangs Fogarty.

Intanto la quinta stagione di Riverdale si prenderà già una lunga pausa dagli schermi, mentre il creatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa ha rivelato che il crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina è ancora possibile.