Quando uscirà Creature Commandos? Novità sul primo titolo DCU

Ora che Aquaman e il Regno Perduto è finalmente uscito nelle sale di tutto il mondo, l'avventura del DC Extended Universe si è ufficialmente conclusa dopo dieci anni, caratterizzati da pochi alti e tantissimi bassi. James Gunn può quindi ora concentrarsi totalmente sul suo nuovo DC Universe, che debutterà con l'arrivo di Creature Commandos.

I nuovissimi DC Studios, guidati da James Gun e Peter Safran, presenteranno Creature Commandos come primo progetto di Gods and Monsters: Chapter 1, il primo ciclo di narrazioni interconnesse del riavviato universo cinematografico DC.

Il progetto ha continuato ad essere sviluppato nonostante gli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno bloccato la maggior parte delle grandi produzioni di Hollywood, con James Gunn che ha continuato a ribadire che l'uscita sarebbe avvenuta nel 2024.

Grazie alla disponibilità di Gunn e la sua propensione a interagire spesso con i fan sui social media, ora sappiamo che Creature Commandos arriverà alla fine del 2024 [via Threads]. Se dovessimo fare un'ipotesi logica, sarebbe logico che Creature Commandos uscisse intorno al periodo di Halloween.

In precedenza si era diffusa la voce che il progetto fosse stato posticipato a causa dello sciopero della SAG-AFTRA, ma Gunn ha messo le cose in chiaro, ricordando ai fan che i progetti di animazione non sono stati interessati dallo sciopero. Il cast ha già registrato tutti i dialoghi per la serie e lo studio di animazione francese Bobbypills (Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix) sta attualmente sviluppando il progetto.

La serie avrà come protagonisti Frank Grillo (Captain America: The Winter Soldier) nel ruolo di Rick Flag Sr., Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma (Obi-Wan Kenobi) nel ruolo della Sposa, Zoe Chao (The Afterparty) nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk (Harley Quinn) nel ruolo del Dr. Phosphorus, David Harbour (Stranger Things) nel ruolo di Eric Frankenstein, Sean Gunn (Guardiani della Galassia vol. 3) nel ruolo di G.I. Robot e Steve Agee (The Suicide Squad, Peacemaker) nel ruolo di John Economos.

L'ultima new entry di Creature Commandos è stata Anya Chalotra, già vista in The Witcher.