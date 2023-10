Quando uscirà Ironheart? Abbiamo pessime notizie per la nuova serie Marvel Studios

Quando uscirà Ironheart? La nuova supereroina Riri Williams è stata introdotta in Black Panther: Wakanda Forever come erede spirituale di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ma il debutto della sua serie tv stand-alone sulla piattaforma di streaming on demand Disney continua a farsi aspettare.

Dopo avervi parlato della nuova data d'uscita di Agatha: Darkhold Diaries e dell'apparente rinvio di Daredevil: Born Again al 2025, tiriamo in ballo ancora una volta il recente documento ufficiale che i Marvel Studios hanno depositato in queste ore al Copyright Office degli Stati Uniti per dare un'occhiata alla nuova data d'uscita di Ironheart, apparentemente attesa per il 3 settembre 2025: questa data, infatti, è indicata sul documento ufficiale di cui sopra, e per quanto ancora soggetta a possibili modifiche future, è al momento l'appuntamento che i Marvel Studios prevedono sul proprio calendario.

Da notare che le riprese di Ironheart sono iniziate il 20 giugno 2022 e sono state completate il 2 novembre dello stesso anno, con i lavori che si sono svolti tra Atlanta, Georgia e Chicago, Illinois. Ciò vuol dire che Ironheart arriverà quasi tre anni dopo la conclusione delle riprese principali e ben due anni dopo la data di uscita originariamente prevista, quella dell’autunno 2023 (vale a dire ora, in soldoni), annunciata dal presidente dello studio Kevin Feige come parte della line-up della Fase 5 al Comic-Con 2022.

Continuano dunque i rimaneggiamenti al calendario della Saga del Multiverso, colpita prima dal covid e poi dagli scioperi di Hollywood. Per una buona notizia, vi segnaliamo che il regista Matt Shakman ha confermato che il casting di Fantastici 4 è stato ultimato, con gli attori che saranno annunciati dopo la fine dello sciopero SAG.