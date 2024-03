Quando uscirà Percy Jackson 2? Nuovi aggiornamenti sulla serie tv Disney+

Percy Jackson è uno di quei franchise che hanno da sempre il favore del pubblico sin da quando sono arrivati sul mercato con i romanzi di riferimento. Nonostante il successo di quest'ultimo non si possa paragonare ad Harry Potter, l'ultima produzione Disney+ ha dimostrato quanti siano ancora, là fuori, coloro a cui interessa davvero.

Se siete tra quelli che non sanno di cosa stiamo parlando, vi consigliamo anzitutto di dare una lettura alla nostra recensione della serie su Percy Jackson, per poi decidere se, secondo voi, valga o meno la pena dare una chance a questo show che promette di durare ancora per diverso tempo.

Agganciandoci proprio a quest'ultimo discorso, se invece appartenete alla schiera di fan starete sicuramente già pronti per acclamare l'arrivo della seconda stagione di questa produzione.

Ecco quindi che in vostro soccorso arriva proprio lo stesso creatore del franchise. Rick Riordan ha infatti pubblicato un post sui social di recente, in cui lascia intendere che potremmo vedere come proseguono le avventure di Percy ed i suoi amici molto prima rispetto a quanto preventivato.

Nel post rilasciato sulla piattaforma Threads infatti, l'autore ha confermato quanto segue: "Trovo che la seconda stagione sia più facile da gestire rispetto alla prima. Questo perché adesso capisco meglio come funziona il processo produttivo".

Ciò potrebbe farci pensare come i tempi di attesa che ci separano dalle nuove puntate siano, rispetto a quanto fatto fino ad ora, molto più brevi. Voi che ne pensate di Percy Jackson?