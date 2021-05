Quando uscirà Prison Break 6? Tutte le ultime novità sulla nuova stagione

Le speculazioni riguardo una sesta stagione di Prison Break si rincorrono ormai da qualche anno, molti accaniti fan della serie Fox sperano ancora di vedere nuove avventure dei fratelli Michael Scofield e Lincoln Burrows ma questo potrebbe non accadere in tempi brevi.

Lo spettacolo ruotava attorno al brillante ingegnere Michael Scofield (Wentworth Miller) e al suo piano per far uscire dal braccio della morte suo fratello ingiustamente accusato, Lincoln Burrows (Dominic Purcell).



La quinta stagione è andata in onda nel 2017 e sembrava che il finale fosse stato scritto. Ma per la gioia di molti fan nel dicembre 2017, Purcell ha annunciato che una sesta stagione era "in lavorazione". All'inizio del 2018 è arrivata anche una dichiarazione ufficiale della Fox, che diceva che la sesta stagione del pluripremiato spettacolo era in "fase iniziale di sviluppo".

Il creatore dello spettacolo, Paul Scheuring, in alcuni suoi post su Twitter affermò che l'attore William Fichtner, che interpreta l'agente Alexander Mahone, sarebbe potuto tornare e che aveva già completato la sceneggiatura per il primo episodio della sesta stagione.



Tuttavia il cuore dei fan di Prison Break si è spezzato quando la Fox ha annunciato nell'agosto 2019 che un revival "non era in programma".

Ad alimentare la tristezza degli appassionati ci ha pensato Wentworth Miller quando ha annunciato di non essere più interessato a interpretare ruoli etero e quindi che non tornerà più nei panni di Michael Scofield.



Senza di lui le speranze di vedere una sesta stagione sono deboli, anche se alcuni fan non possono fare a meno di continuare a sperare. Poiché l'intero spettacolo ruota attorno al personaggio di Miller, potrebbe essere impossibile produrre la stagione senza di lui.



