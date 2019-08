Quando uscirà la quarta stagione di Fargo con Chris Rock?

Nonostante la recente Jason Schwarzman nel cast nel cast, dopo i primi dettagli sulla quarta stagione di Fargo rivelati l'anno scorso non abbiamo avuto più notizie sull'inizio delle riprese dello show.

La ragione è presto detta: il creatore della serie Noah Hawley nell'ultimo periodo è stato impegnato per realizzare il suo debutto cinematografico, l'atteso Lucy in the Sky che vedrà Natalie Portman nei panni dell'astronauta Lucy Cola (vedi: trailer di Lucy in the Sky).

Stando al produttore esecutivo Warren Littlefield, Hawley inizierà a scrivere la quarta stagione di Fargo una volta terminati i suoi impegni con il suo film d'esordio, la cui uscita è prevista entro la fine del 2019, ma il regista di recente ha avuto anche un incontro con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Come sapete, infatti, la 20th Century Fox aveva affidato ad Hawley lo script di un film dedicato al Dottor Destino, il celebre villain dei Fantastici 4, progetto il cui destino è ora in mano alla Disney dopo l'acquisizione dello studio.

Avendo ora concluso definitivamente i suoi impegni con Legion, altra serie da lui curata che è da poco terminata con la terza stagione, resta quindi da capire se Hawley sarà libero fin da subito per realizzare l'attesa quarta stagione con Chris Rock.