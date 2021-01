Quando uscirà Riverdale 5? Data e orari della premiere

La quarta stagione della serie di successo Riverdale, come molte produzioni, si è interrotta a causa della pandemia da COVID-19. La quinta riprenderà esattamente da dove si era interrotta la precedente e l’attesa per i fan è quasi terminata.

La quarta stagione avrebbe dovuto avere 22 episodi, ma ne sono stati filmati solo 19 prima che la produzione venisse interrotta. La quinta stagione di Riverdale debutterà mercoledì 20 gennaio 2021 su The CW alle 20:00 ET/PT.



In Italia la quinta stagione verrà trasmessa dal 4 marzo 2021 su Premium Stories. Dopo aver concluso gli archi narrativi incompiuti della scorsa stagione nei primi tre episodi, con il ballo di fine anno al centro degli eventi, la quinta stagione introdurrà un significativo salto temporale di sette anni che cambierà il corso dello spettacolo.

Il salto aprirà nuove entusiasmanti strade per lo spettacolo e la sua narrazione che andrà oltre le mura della Riverdale High School e degli anni del liceo degli amati protagonisti. Archie andrà alla US Naval Academy, mentre Betty andrà a Yale, Jughead all'Università dell'Iowa e Veronica al Barnard College di New York.



Leggi la trama della premiere della quinta stagione di Riverdale, scopri cosa è successo a Jughead e guarda il trailer della quinta stagione di Riverdale in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi.