Quando uscirà la serie su Lanterna Verde? La risposta di James Gunn è criptica

James Gunn è tornato a d aggiornare, in qualche modo, a proposito del suo DCU e in particolare su Lanterns, il progetto relativo a una serie tv dedicata a due differenti Lanterne Verdi spiegando anche come l’altro show sul personaggio che avrebbe dovuto vedere come protagonista Finn Wittrock non rientri più nei piani della DC.

Dopo aver parlato dell’annuncio della nuova serie Lanterns, torniamo ad occuparci dello show per condividere la misteriosa risposta sullo stato dei lavori pubblicata da Gunn su Threads.

A precisa domanda sui progressi fatti nella realizzazione della serie, il regista ha risposto con tre emoji di ballerini, lasciando i fan a domandarsi cosa possa mai significare la cosa, se mai ci sia davvero un senso. Ci saranno forse tre Lanterne? C’entrerà in qualche modo il ballo?

Tornando più comprensibile, il filmmaker ha parlato della serie sul personaggio di cui si era parlato prima del suo approdo alla DC, spiegando come la cancellazione non dipendesse dalla qualità del prodotto quanto piuttosto da dinamiche fin troppo normali all’interno dell’industria: “Non penso che fosse nel DCEU, ma è capitato tutto prima del mio arrivo. Detto questo, penso che Finn se la caverà! Scrittori, registi e attori hanno progetti che falliscono ogni giorno. A tutti noi è capitato molte volte. Fa parte del lavoro”.

In attesa di scoprire se le tre emoji abbiano davvero un significato nascosto e di poter avere informazioni più precise sulla nuova serie, vi lasciamo alle parole di Common a proposito della sua intenzione di essere Lanterna Verde.

