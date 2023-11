Quando uscirà la serie tv di Alien? Le ultime novità non fanno ben sperare

Ora che lo sciopero della SAG-AFTRA è terminato, diverse produzioni possono ripartire tranquillamente con i casting e le riprese dei progetti e tra questi c'è anche la serie televisiva di Alien sviluppata da Noah Hawley. Al momento della sospensione erano stati annunciati i primi casting, ma al momento pare che la data d'uscita rimarrà lontana.

Non c'è ancora una data certa per l'arrivo della serie televisiva Alien di Noah Hawley su FX e sui nostri schermi (in Italia dovrebbe approdare su Disney+ come tutti gli show della piattaforma americana). Tuttavia, parlando con The Wrap, Hawley ha offerto qualche aggiornamento in più sulle tempistiche per l'uscita di questo atteso show.

"Stiamo tutti aspettando lo fine dello sciopero, che finirà... Il piano al momento è di riprendere la preparazione a gennaio e iniziare le riprese a febbraio, e sembra che queste dureranno fino a luglio o giù di lì, il che pone la data di messa in onda nella prima metà del 2025 circa".

Come già anticipato, Sydney Chandler sarà una delle protagoniste della serie. La Chandler sarà affiancata da Alex Lawther di The End of the F*cking World, che interpreterà il protagonista maschile, un soldato di nome CJ, e da Samuel Blenkin, chiamato a interpretare un altro personaggio principale, un misterioso amministratore delegato chiamato Boy Kavalier. Anche Essie Davis e Adarsh Gourav si uniscono alla serie nei ruoli di Dame Silvia e Slightly.

Alla serie si è recentemente unito anche l'attore di Tenebre e Ossa Kit Young nei panni di un personaggio di nome Tootles.

Parlando dell'ambientazione della nuova serie su Alien, Hawley aveva anticipato:

"È ambientata sulla Terra del futuro. Questo momento lo descrivo come Edison contro Westinghouse contro Tesla. Qualcuno monopolizzerà l'elettricità. Solo che non sappiamo chi sarà. Nei film c'è la Weyland-Yutani Corporation, che chiaramente sta sviluppando anche l'intelligenza artificiale. Ma se ci fossero altre aziende che cercano di guardare all'immortalità in modo diverso? Con potenziamenti di cyborg o download transumani? Quale di queste tecnologie vincerà? Si tratta in definitiva di una classica domanda di fantascienza: l'umanità merita di sopravvivere?".