Quando uscirà la serie tv di Harry Potter? Una possibile line-up stagione per stagione

Quando uscirà la serie tv remake di Harry Potter? In attesa dell'annuncio del cast dei nuovi attori di Harry Potter, cerchiamo di capire quando potrebbero uscire le stagioni con cui HBO adatterà per il piccolo schermo la saga letteraria di JK Rowling.

Come già forse ricorderete se avete letto il nostro speciale dedicato a tutto ciò che sappiamo sulla serie tv di Harry Potter, HBO e Warner Bros Discovery hanno recentemente dichiarato di voler iniziare la distribuzione degli episodi del remake del franchise nel corso del 2026, e sebbene non ci sia ancora una data d'uscita stabilita (che presumibilmente cadrà verso la parte finale dell'anno) abbiamo comunque una finestra generale confermata, e soprattutto una scaletta ufficiale di uscita per le stagioni di Harry Potter.

Sappiamo infatti che HBO intende distribuire la serie tv di Harry Potter per un totale dieci anni, con ogni stagione che adatterà uno specifico libro di JK Rowling: ci si aspettano dunque sette stagioni, otto al massimo se l'ultimo romanzo dovesse venire diviso in due parti come accaduto con i film, ma in generale la serie andrà in onda dal 2026 al 2036.

È possibile dunque che la line-up della serie tv seguirà lo stesso ritmo dei film di Harry Potter, che hanno impiegato appunto dieci anni per arrivare al cinema: Harry Potter e la pietra filosofale infatti uscì nel 2001, mentre I Doni della Morte - Parte 2 arrivò nel 2011.

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.