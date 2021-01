Quando uscirà la stagione 4 di Elite? Le ultime novità sul teen drama di Netflix

Dopo tre stagioni molto amate, Élite promette di conquistare ancora di più il suo pubblico con il quarto ciclo di episodi. La serie spagnola targata Netflix non ha di certo fermato la sua crescita, e in molti non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure del gruppo di ricchi rampolli nel liceo più prestigioso di tutta la Spagna

Mentre abbiamo scoperto che ci saranno almeno quattro new entry nel cast di Élite per la quarta stagione, oggi cerchiamo di capire quando il quarto arco narrativo potrebbe essere pubblicato da Netflix.

La storia della produzione di Élite

Il 14 luglio del 2017 Netflix ordina ufficialmente la prima stagione dello show, inizialmente previsto per una pubblicazione nel 2019. Tuttavia, la piattaforma decide di anticipare la pubblicazione, con il primo arco narrativo di Élite che esce il 5 ottobre del 2018.

Il 17 ottobre del 2018 viene annunciato il rinnovo per un secondo arco narrativo del prodotto televisivo ideato da Carlos Montero e Darío Madrona. La seconda stagione esce il 6 settembre del 2019, dopo essere già stata rinnovata per un terzo ciclo di episodi in precedenza, il 29 agosto del 2019.

Infine, la terza stagione di Élite viene pubblicata il 13 marzo 2020, con un percorso simile a quanto fatto con il precedente ciclo di episodi: prima dell'uscita, lo show viene rinnovato, durante il mese di gennaio 2020, per le stagioni 4 e 5, che vedranno tuttavia numerosi avvicendamenti nel cast.

Quando esce Élite 4?

Netflix ha annunciato, tramite un post sulla propria pagina Twitter (che troverete in calce alla notizia), che le riprese della quarta stagione della serie sono finite il 22 dicembre del 2020. Dunque, sebbene ancora non ci sia una data d'uscita ufficiale, è possibile aspettarsi che lo show possa uscire nei primi mesi del 2021, indicativamente entro la primavera. Attendiamo aggiornamenti.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo alla nostra recensione della terza stagione di Élite. Ora vogliamo sapere la vostra: quando potrebbe uscire Élite 4? Attendete con ansia la quarta stagione? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!