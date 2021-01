Quando uscirà la stagione 4 di Riverdale su Netflix? Le ultime novità sul catalogo

Riverdale, da quando ha fatto il suo debutto nel 2017, è stato un successo per The CW. Basato sui personaggi degli Archie Comics, la quarta stagione dello show avrebbe dovuto essere composta da 22 episodi, ma alla fine, sono solo 19, questo perché la produzione è stata interrotta lo scorso anno a causa della pandemia di COVID-19.

La quinta stagione di Riverdale ha debuttato mercoledì 20 gennaio 2021 su The CW e completerà gli archi narrativi rimasti incompiuti della scorsa stagione nei suoi primi tre episodi, prima di un salto temporale di sette anni.



Ma tornando alla quarta stagione di Riverdale, in Italia è stata trasmessa a partire dall'11 marzo 2020 sul canale televisivo a pagamento Premium Stories e si è conclusa il 28 ottobre 2020. Attualmente nel catalogo streaming di Netflix sono disponibili solo le prime tre stagioni, la quarta dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2021.



Riverdale è uno degli spettacoli più popolari e amati della CW e si svolge nello stesso universo della serie Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix che è giunta alla sua conclusione, anche se i fan sperano ancora in un possibile crossover.

Ryan Robbins si è aggiunto al cast della quarta stagione nei panni di Frank Andrews, il fratello maggiore di Fred Andrews interpretato dal compianto Luke Perry. Tra i nuovi volti ci sarà anche Sam Witwer che interpreterà Mr. Chipper nella quarta stagione di Riverdale.



Lili Reinhart ha recentemente dichiarato che il suo provino per Riverdale fu un fiasco ma questo non le ha impedito di arrivare comunque al successo.