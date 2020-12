Quando uscirà la stagione 5 di Riverdale su Netflix? Tutto ciò che sappiamo

Una serie che ha fatto parlare molto di sé nell'ultimo periodo è, senza dubbio, Riverdale: oltre al suo cast, ormai particolarmente rinomato, come Lili Reinhart di Riverdale che ha condiviso il suo numero su Instagram, l'interesse è salito alle stelle per la quinta stagione, che arriverà a gennaio del 2021, e che si prospetta uno show da seguire.

Il motivo? Presto detto. Il quinto ciclo di episodi dello show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa come adattamento a tinte teen thriller dei fumetti della Archie Comics, includerà un salto temporale di ben sette anni, portando i suoi protagonisti dall'adolescenza a una maturità ben diversa. Un espediente narrativo che non viene utilizzato molto spesso, e che ha attirato molta curiosità. E mentre l'hype è salito alle stelle, anche a causa di un poster che potrebbe aver anticipato un crossover tra Riverdale e Sabrina, abbiamo deciso di non lasciare i fan troppo in sospeso, e parlarvi proprio della prossima stagione della serie: quando sarà disponibile su Netflix? facciamo chiarezza.

Partiamo con ordine. Lo show ha debuttato nel 2017 con la sua prima stagione, come prodotto originale The CW, tra il 26 gennaio e l'11 maggio 2017. In Italia, la serie è arrivata pochi mesi dopo, ed è stata trasmessa dal 9 novembre al 21 dicembre 2017 dal canale Premium Stories. Dopo essere passata in chiaro su La5, il primo luglio del 2018 arriva anche sulle piattaforme streaming Netflix e Amazon Prime Video, dove la serie raggiunge il consenso che prima non era stata in grado di trovare.

Un pattern simile avviene per la seconda stagione, che dopo la messa in onda su The CW, pochi mesi dopo la sua fine viene trasmessa in Italia, prima su Premium, e successivamente (di nuovo il primo luglio, ma in questo caso del 2019) sulle piattaforme streaming già menzionate.

Destino identico per la terza, con l'unica differenza che, viste le tempistiche differenti, è stata pubblicata il primo febbraio del 2020 su Amazon Prime Video, e il primo marzo del 2020 su Netflix.

Ora, tuttavia, siamo di fronte a un problema: la quarta stagione della serie è andata in onda in Italia tra l'11 marzo 2020 e il 28 ottobre 2020 (con una pausa estiva tra l'11esimo e il 12esimo episodio), sempre su Premium Stories. Al momento, tuttavia, non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale per il quarto ciclo di episodi su Netflix e Amazon Prime.

Questo rende difficile fare teorie sulla quinta stagione, ma ci proveremo lo stesso, con i dati alla mano, e cercando di fare delle congetture quanto più reali possibile: il primo episodio della quinta stagione uscirà negli Stati Uniti il 20 gennaio 2021; se si mantenesse il percorso seguito sinora, dovremmo aspettarci l'inizio della messa in onda italiana almeno 5 mesi dopo, varrebbe a dire giugno: un mese che, tuttavia, è stato poco sfruttato dall'emittente di Premium come possibile periodo di lancio (se si esclude la seconda stagione). Inoltre, se torniamo al primo ciclo di episodi, la serie era stata pubblicata in Italia diversi mesi dopo la messa in onda degli Stati Uniti, che era in gennaio. Ciò rende plausibile pensare che, su Netflix, difficilmente vedremo la quinta stagione prima dei primi mesi del 2022. Sperando che Mediaset Premium decida di anticipare i tempi, questa volta, e proporre la serie prima del previsto: in tal caso, forse, entro il 2021 sarebbe possibile trovarla in streaming.

E mentre un bellissimo poster di Riverdale 5 ci prepara alla stagione dei morti viventi, e Roberto Aguirre-Sacasa stuzzica i fan di Riverdale anticipando colpi di scena per la stagione 5, chiediamo la vostra: quando pensate che arriverà Riverdale in Italia su Netflix? Aspettate la quinta stagione? Per farcelo sapere, come sempre, lasciateci un bel commento nello spazio dedicato!