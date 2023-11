Quando uscirà Stranger Things 5? Nuovi aggiornamenti

La conclusione dello sciopero degli attori a Hollywood porterà inevitabilmente al ripristino di tutte le produzioni che erano state interrotte quando è iniziato e anche all'inizio di quelle i cui lavori di scrittura si erano già ampiamente conclusi. Questo permette di poter fare ipotesi più concrete sulla data d'uscita di Stranger Things 5.

Con la fine dello sciopero degli attori a Hollywood, è stato dato un nuovo aggiornamento sui tempi di realizzazione della quinta stagione di Stranger Things. Secondo quanto riportato da Deadline, non c'è fretta di far partire immediatamente le macchine da presa, ma - data la mancanza di contenuti in cantiere a causa dei recenti scioperi degli attori e degli sceneggiatori - Netflix spera di iniziare il prima possibile la fase di produzione.

Inizialmente, quando è iniziato lo sciopero degli attori, mancavano poche settimane all'inizio delle riprese dello show, quindi, secondo quanto riferito, Netflix spera di poter iniziare le riprese della serie nelle prossime due settimane. Ciò significa che i fan avranno presto un quadro più chiaro che mai su quando la Stagione 5 di Stranger Things verrà diffusa sulla piattaforma. Nel frattempo, gli autori hanno già condiviso la prima pagina dello script di Stranger Things 5.

Secondo la star David Harbour, "le riprese di Stranger Things 5 dureranno circa un anno", il che significa che se la produzione della serie inizierà alla fine del 2023, come prevede Deadline, si concluderà nel dicembre 2024 o nel gennaio 2025:

"Ci sarà una piccola differenza, ma le riprese di 'Stranger Things 5' dureranno per un anno. Quindi 'Thunderbolts' dovrà essere girato nei periodi di pausa di questo progetto, ma il tutto è pura speculazione a questo punto".

Le precedenti stagioni di Stranger Things hanno richiesto successivamente alle riprese anche un anno di post-produzione, quindi, supponendo che non ci siano grossi ritardi nella programmazione, la data di uscita prevista da Netflix per la Stagione 5 sarebbe l'estate o l'autunno del 2025.

Ora che gli scioperi sono terminati, è normale che Netflix si affretti a far partire le riprese di quei progetti che almeno dal punto di vista delle sceneggiature sono pronti a iniziare i casting e quindi le riprese.