Quando uscirà Succession 4 in Italia? Ecco tutto quello che sappiamo

Il primo trailer di Succession 4 ha confermato il ritorno della famiglia Roy su HBO nel corso del 2023, ma i nuovi episodi dell'acclamata serie tv con Brian Cox quando usciranno in Italia?

Oggi possiamo confermarvi che in Italia Succession 4 debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa) nella primavera del 2023, in contemporanea con l'uscita su HBO in Nord-America: la quarta stagione, come le precedenti, sarà formata da un totale di dieci episodi.

Candidata ad un totale di 48 Emmy Awards con 13 vittorie in totale nel corso delle sue tre stagioni pubblicate finora, Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più: la prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Succession è stata creata da Jesse Armstrong, che è anche showrunner della quarta stagione. Le riprese della quarta stagione di Succession si sono svolte anche in Norvegia.