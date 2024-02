Quando uscirà The Bear 3 su Disney+? Finalmente lo svela il capo di FX

Quando uscirà The Bear 3? In attesa di scoprire nuovi dettagli sul futuro di Carmy e Claire, finalmente in queste ore sono emerse grosse novità relative alla distribuzione dell'attesissima terza stagione dell'acclamata serie tv FX.

Il presidente di FX John Landgraf, durante la presentazione del nuovo palinsesto del network alla Television Critics Association, ha svelato che The Bear 3 uscirà nel mese di giugno 2024, sulla piattaforma Hulu e su Disney+ a seconda dei mercati di riferimento. Purtroppo Landgraf non ha condiviso altri dettagli sulla prossima stagione, e quando gli è stato chiesto un commento sulla possibilità di vedere tante altre guest star di alto profilo dopo gli illustri camei della seconda stagione, ha dichiarato: “Sfortunatamente, non posso dire nulla. Sono rimasto sorpreso come tutti quanti quando è uscito l’episodio della cena di Natale."

Landgraf, tuttavia, ha parlato della strategia di rilascio della serie, dicendo che "non ha dubbi" sul fatto che Hulu/Disney+ continuerà a pubblicare tutti gli episodi in un giorno anziché settimanalmente. "Tutti quelli che hanno lavorato allo show concordano sul fatto che è una storia che trasmette molta ansia, e me ne sono accorto perfino io! Quindi abbiamo deciso di continuare a seguire questo modello di distribuzione perché avrà un finale bellissimo".

Recentemente, The Bear ha stravinto agli Emmy Awards dominando la categoria delle serie tv comedy, confermandosi un enorme successo per FX.