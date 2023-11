Quando uscirà The Bear 3? Jeremy Allen White parla della fuga di Carmy dal frigo

Il successo di The Bear è stato immediato, tanto che dopo essere stata concepita come una serie autoconclusiva, al termine della prima stagione è arrivato il rinnovo per una seconda. Dopo quest'ultima, The Bear è stata rinnovata per una Stagione 3 e adesso che gli scioperi si sono conclusi la produzione si sta già muovendo per iniziare le riprese.

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della terza stagione di The Bear inizieranno a fine febbraio-inizio marzo.

Deadline, infatti, ha incontrato il candidato all'Emmy di quest'anno e vincitore del Golden Globe come miglior attore, Jeremy Allen White, che nella serie interpreta il protagonista, il giovane chef Carmen "Carmy" Berzatto. White è attualmente impegnato nell'attività promozionale del nuovo film A24, The Iron Claw, dove interpreta il ruolo del wrestler Kerry Von Erich, alias "The Texas Tornado". Il film sulla famiglia di wrestler Von Erich uscirà il 22 dicembre prossimo negli Stati Uniti.

L'ultima volta che abbiamo visto Carmy in The Bear, era rinchiuso in una cella frigorifera durante la serata "Amici e famiglia" del ristorante, una situazione dal quale Allen "spera" riuscirà a fuggire nella terza stagione. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Bear 2.

Sebbene Allen non abbia ancora letto i copioni, spera in una stagione 3 ricca di guest star, in grado di competere con l'episodio 6 della stagione 2 "Fishes", che ha visto una tonnellata di note star della TV e del cinema interpretare i membri della famiglia di Carmy, come Jon Bernthal (nel ruolo di Mikey, il fratello di Carmy morto prima dell'inizio della storia), Bob Odenkirk nel ruolo dello zio Lee, Sarah Paulson nel ruolo della cugina Michelle, John Mulaney nel ruolo del partner della cugina Michelle, Stevie, Gillian Jacobs nel ruolo dell'allora moglie di Richie, Tiffany, e Jamie Lee Curtis nel ruolo di Donna Berzatto, la madre alcolizzata di Mikey e Carmy, oltre a Natalie Berzatto (Abby Elliott), sorella di Carmy, zio Jimmy (Oliver Platt) e Neil (Matty Matheson).

The Bear è stato creato da Christopher Storer ed è interpretato anche da Ayo Edebiri, Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas. Anche Matty Matheson è tornato per la seconda stagione, mentre Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Platt, Bernthal, José Cervantes, Richard Esteras, Carmen Christopher, Chris Witaske, Joel McHale, Curtis, Gillian Jacobs, Robert Townsend, Molly Gordon, Alex Moffat, Ricky Staffieri, Mitra Jouhari e Maura Kidwell hanno interpretato personaggi ricorrenti.