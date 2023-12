Quando uscirà The Boys 4? Le possibili date dopo il trailer

Negli ultimi anni la piattaforma Amazon Prime Video sta spingendo molto su produzioni a tema super eroi, basti pensare alla serie Invincible, tratta dalle opere di Robert Kirkman. Ma su tutte prevale indubbiamente The Boys, anch'essa tratta da dei fumetti ma che è riuscita a catalizzare l'attenzione di molti.

Sappiamo bene come in molti stiano attendendo a braccia aperte le nuove puntate dello show ideato da Eric Kripke, ma attualmente sembra non esserci una data di uscita precisa, sappiamo solo che arriverà di certo nel corso del 2024.

Attualmente siamo certi che in molti saranno ancora scossi dal recente trailer di The Boys 4, il quale mostra la new entry Jeffrey Dean Morgan, l'iconico Negan di The Walking Dead e tante altre sorprese, ma che ne dite di immaginare quando potremo vedere i prossimi episodi?

Infatti, basandoci sulle date di rilascio delle scorse stagioni potremmo pensare che la nuova iterazione dello show potrebbe verosimilmente arrivare intorno al 23 febbraio, ossia esattamente 83 giorni dopo il rilascio del recente trailer. Che ne dite? Potrebbe essere un'ipotesi realistica?

In attesa di vedere che cosa ha in serbo per noi il pericolo Patriota, vi lasciamo di seguito la nostra recensione di Gen V, primo spin-off in live action di The Boys.