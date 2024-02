Quando uscirà The White Lotus 3? L'annuncio del CEO di Warner Bros. Discovery

Arrivano importanti novità che faranno felici i fan di The White Lotus, con la dirigenza di HBO che ha confermato il periodo in cui uscirà la terza stagione del fortunato show creato, sceneggiato e diretto da Mike White. Nonostante il rinvio dovuto agli scioperi che hanno colpito Hollywood, dunque, il pubblico non dovrà attendere ancora a lungo.

Dopo aver condiviso le parole di Alexandra Daddario, desiderosa di tornare in The White Lotus, torniamo ad occuparci della peculiare serie tv antologica per riportare le ultime novità riguardanti il debutto della terza stagione.

Durante l’ultima earnings call di Warner Bros. Discovery, il CEO dell’azienda, David Zaslav, ha rivelato che il nuovo capitolo sarà distribuito già all’inizio del 2025: “Poi, nel 2025, daremo il via all’anno con la nuova stagione di The White Lotus, seguita da The Last of Us e Euphoria, solo per citare alcuni prodotti”.

Manca meno di un anno, dunque, prima dell’arrivo sugli schermi delle nuove puntate della serie distribuita in Italia su Sky Atlantic, che vedrà il ritorno di vecchie star dello show e di nuovi ingressi nel cast, e che sarà questa volta ambientata in Thailandia.

A tal proposito Mike White ha spiegato come la location potrà avere un impatto sulla narrazione della stagione: “Sarà una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte e sulla religione e spiritualità orientali”.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sui nuovi episodi, vi lasciamo a una nostra analisi di The White Lotus 2.