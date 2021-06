Quando uscirà Vikings Valhalla? Cosa sappiamo sul progetto Netflix

Vikings è terminato da qualche mese con l'uscita della seconda parte della sesta stagione e quindi abbiamo visto la fine delle vicende dei figli di Ragnar Lothbrok. In generale, il finale dello show ideato da Michael Hirst è piaciuto a pubblico e critica, ma è difficile abbandonare il mondo vichingo per i fan della serie.

Recentemente abbiamo osservato numerose curiosità riguardo alla scena delle navi sulle montagne di Vikings, ma oggi vogliamo parlare di quello che sarà il futuro del franchise, proprio con l'attesissimo spin-off/sequel Vikings: Valhalla, che tornerà a trattare alcune storie dei vichinghi, cento anni dopo il finale della serie principale. Lo show sarà un originale Netflix, e vediamo insieme quando potrebbe essere pubblicato.

Lo spin-off di Vikings è stato annunciato per la prima volta il 19 novembre 2019, e la produzione era iniziata nei primi mesi del 2020 ben prima della pandemia di COVID-19. All'arrivo di quest'ultima, però, la produzione si è dovuta fermare per lunghi mesi, ma nel luglio 2020 sono riprese per poi essere nuovamente interrotte nell'ottobre dello stesso anno a causa di alcuni falsi positivi nel set. Subito dopo aver avuto la sicurezza all'interno del set, le riprese sono ricominciate senza problemi.

La serie avrebbe dovuto debuttare originariamente entro l'estate del 2021, ma dopo i numerosi blocchi e rinvii che ha subito sicuramente la prima stagione dello show potrebbe arrivare non prima della fine dell'anno o direttamente nei primi mesi del 2022. Considerando che il primo ciclo di episodi avrà un numero consistente di puntate (ovvero 24), c'è anche la possibilità che esse escano a cadenza settimanale, accorciando forse di poco le tempistiche, non arrivando comunque prima dell'autunno del 2021 su Netflix. Ad oggi il servizio non si è espresso a riguardo, tuttavia, grazie a un video condiviso durante la Netflix Geeked Week, abbiamo scoperto che la serie è al momento in fase di riprese in Irlanda.

Vi lasciamo a un nostro approfondimento riguardante tutto quello che sappiamo su Vikings: Valhalla, ma secondo voi quando potrebbe uscire Vikings: Valhalla su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!