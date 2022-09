Quando uscirà Wednesday su Netflix? Svelata la data dello spin-off della famiglia Addams!

Pochi istanti fa Netflix ha svelato la data di uscita di Wednesday, l’attesissima nuova serie tv dalla mente del visionario regista Tim Burton, spin-off della saga de La famiglia Addams.

La serie sarà disponibile a partire dal 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per l'occasione è stato pubblicato anche il nuovo poster, che ritrae Jenna Ortega nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams. L giovane attrice commenta così la sua versione dell’iconico personaggio della famiglia Addams: “Mercoledì è un'adolescente al momento e non l'abbiamo mai vista così prima d'ora. I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni. Non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche che sembrasse ignara. E non l'abbiamo mai vista così presente sullo schermo. In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie lei è al centro dell'azione. Abbiamo l'opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale, qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza”.

La serie tv di Wednesday è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Nel cast anche Gwendoline Christie, con gli altri membri della famiglia Addams interpretati da Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Wednesday.