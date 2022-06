Quando uscirà What If 2? Disney Plus Olanda si lascia sfuggire una data, è vicinissima!

La seconda stagione di What If, l'acclamata serie tv animata dei Marvel Studios distribuita da Disney Plus, è stata confermato per un'uscita nel 2022, ma quando arriverà davvero sulla piattaforma?

Ebbene, nelle scorse ore sembra che Disney+ Olanda si sia accidentalmente lasciato sfuggire un grosso indizio relativo all'uscita di What If 2, che a sorpresa potrebbe essere letteralmente dietro l'angolo: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, nella newsletter per gli abbonati inviata nel mercato Disney+ Olanda viene riportato che What If 2 uscirà il 20 luglio, praticamente tra poco meno di tre settimane.

Non sarebbe la prima volta che una data d'uscita viene accidentalmente rivelata attraverso una newsletter, poiché qualche tempo fa lo stesso era accaduto con le serie Netflix-Marvel come Daredevil, Punisher e Jessica Jones, che in queste ore hanno debuttato su Disney. Ovviamente al momento non c'è nulla di confermato riguardo all'uscita della seconda stagione di What If, quindi sarebbe meglio prendere questo indizio dall'Olanda con le dovute precauzioni. Il consiglio è come al solito quello di rimanere sintonizzati in vista di nuovi aggiornamenti.

Per altre letture, ecco le più popolari e divertenti teorie dei fan su What If 2 e su cosa mostreranno i nuovi episodi della serie animata del Marvel Cinematic Universe basata sulle realtà alternative, gli universi paralleli e il Multiverso, uno dei temi principali della Fase 4 dei Marvel Studios.