Quando uscirà Yellowjackets 3? Novità sui prossimi episodi dello show

Deadline ha fornito un aggiornamento sulla terza stagione di Yellowjackets, la serie tv scritta da Ashley Lyle e Bart Nickerson, con star del calibro di Melanie Lynskey, Ella Purnell e Christina Ricci nel cast. La serie ha ottenuto un buon successo anche in Italia, trasmessa su Sky Atlantic e poi su Paramount+ dalla seconda stagione.

La terza stagione di Yellowjackets non arriverà prima del 2025. Lo sciopero di attori e sceneggiatori ha posticipato i lavori anche della produzione di Showtime, slittata a settembre.



Yellowjackets racconta la storia di un gruppo di adolescenti coinvolti in un incidente aereo nel 1996 e sulle conseguenze negli anni successivi.

Dopo il debutto nel 2021, lo show è stata acclamato da critica e pubblico, ricevendo sette nomination agli Emmy Award, compresa quella per la miglior serie tv, battuta dall'imbattibile Succession di HBO.

Il giovane cast è composto da Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Liv Hewson e Courtney Heaton, sostituiti, nelle versioni adulte, da Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis, Christina Ricci, Lauren Ambrose e Simone Kessell. Nelle prossime settimane vi forniremo ulteriori aggiornamenti nel caso dovessero esserci novità sulla produzione della serie tv, che ha visto nel cast anche la star de Il signore degli anelli, Elijah Wood.



Su Everyeye potete trovare la recensione della seconda stagione Yellowjackets, disponibile nel pacchetto Sky e su Paramount+.