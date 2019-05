Ecco quando vedremo la terza stagione di Legion su FX

Nonostante sia stata annunciata come l'ultima stagione, c'è molta attesa nei confronti della terza dedicata al personaggio di Legion. La domanda è una sola: quando la vedremo in televisione?

La risposta la forniscono quest'oggi a TV Line proprio la Marvel e FX: il serial tornerà in USA questo lunedì 24 giugno. Per ora non sappiamo molti dettagli circa questa attesa ed ultima stagione ma, dopo gli sconvolgenti eventi della stagione precedente, in cui David Haller (Dan Stevens) a.k.a. Legione è stato rivelato come il vero villain della storia, dovremmo vederlo in fuga con la sua nuova amica Lenny Busker (Aubrey Plaza) mentre Syd Barrett (Rachel Keller), lo Shadow King (Navid Negahban) e tutti allo Shadowland proveranno a fermare questo mutante di livello omega prima che sia troppo tardi...

Questa stagione, inoltre, introdurrà il personaggio del Professor Charles Xavier con il volto di Harry Lloyd mentre Stephanie Corneliussen (DC's Legends of Tomorrow) sarà la madre di David, Gabrielle.

Secondo le parole di Jeph Loeb questo Legion è ambientato in un universo alternativo rispetto a quello degli X-Men della Fox e, dunque, potrebbe riapparire in futuro anche se ora i mutanti saranno reboottati dai Marvel Studios.