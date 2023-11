Quando vengono annunciati i cantanti di Sanremo 2024? Manca poco ormai

Solo qualche giorno fa, Amadeus ha annunciato Giovanni Allevi a Sanremo 2024: il pianista infatti tornerà sul palco il 7 Febbraio 2024, mentre sta combattendo contro il mieloma multiplo. Manca sempre meno intanto all’annuncio dei cantanti che saranno in gara durante la prossima edizione del Festival.

Amadeus infatti ha comunicato che annuncerà i campioni in gara a Sanremo 2024 domenica 3 Dicembre 2023 in occasione del TG1 in onda alle 13:30. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo, arrivato alla quinta ed ultima edizione, ha svelato di aver ricevuto centinaia di tracce da tantissimi artisti.

Secondo le ultime indiscrezioni, la lista dei partecipanti dovrebbe essere la seguente:

Angelina Mango

Bresh

Jalisse

Matteo Romano

Arisa

Marcella Bella

Alfa

Tedua

Gigi D’Alessio

Sangiovanni

Geolier

Marracash

Pinguini Tattici Nucleari

RKOMI

Rose Villain

Gazzelle

Pooh

Anna Pepe

Sacky

Chadia Rodriguez

Shiva e Ghali

Calcutta

Zero Assoluto

Francesco Renga

A quanto pare, però, i Pinguini Tattici Nucleari non dovrebbero essere della partita, mentre si sarebbero rafforzate le candidature di Mr.Rain ed Alessandra Amoroso. Amadeus ha spiegato che anche gli stessi cantanti che saranno in gara, lo scopriranno lo stesso giorno degli spettatori.