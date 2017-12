Quante possibilità vi sono che Disney rilanci il franchise di Buffy - L'ammazzavampiri?

In seguito alla recente acquisizione di Fox ha avuto accesso a una sconfinata selezione di serie televisive, fra le quali rientra persino, un brand che a distanza di tanti anni dalla conclusione continua ad essere molto popolare. Lo rivedremo mai in TV?

È difficile, ma non impossibile. Sebbene Disney detenga ora i diritti della serie televisiva e probabilmente la riproporrà sulla propria piattaforma di streaming, il lancio di una nuova serie o comunque di un film inedito richiederebbe ulteriori negoziazioni. Questo perché una parte dei diritti relativi al brand appartengono a Fran e Kaz Kuzui, i quali produssero l’originale “Buffy l'ammazzavampiri” del 1992.



Joss Whedon in persona (che solo lo scorso marzo non ha eslcuso un reboot) curò la sceneggiatura della pellicola, anche se i Kuzui si discostarono molto dalle sue idee. In seguito, sebbene il film sia stato un insuccesso, Gail Berman di Sandollar Television, che al tempo deteneva i diritti del film, coinvolse nuovamente Whedon nello sviluppo di una serie televisiva basata invece sul suo script, dando al vita al serial che conosciamo tutti. Tuttavia i Kuzui, pur non avendo alcun coinvolgimento creativo nel progetto, continuarono ad essere creditati come produttori esecutivi del nuovo show.



Di conseguenza, prima di poter rilanciare il franchise della bionda cacciatrice di vampiri più famosa della televisione, Disney dovrebbe discuterne coi vertici della Kuzui Enterprises, a meno che Fox stessa non abbia già stabilito accordi pregressi che in questo caso passerebbero automaticamente alla multinazionale.



Se Disney tentasse davvero di rilanciare il franchise, sicuramente troverebbe l’appoggio dei fan che, negli anni, hanno continuato ad esplorare il “Buffyverse” attraverso i fumetti di Buffy ed Angel pubblicati dalla casa editrice Dark Horse Comics. Non solo i fumetti dell’eroina sono infatti considerati canonici, ma addirittura corrispondono alle stagioni 8-11 del suo defunto serial.



Vorreste rivedere in azione la cacciatrice di vampiri che ha reso celebre Sarah Michelle Gellar?