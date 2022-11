Quantum Leap, Ernie Hudson anticipa viaggi nel futuro per la serie reboot

La serie reboot di Quantum Leap è ormai giunto al suo finale di metà stagione, e sembra fare ancora più riferimento al destino di Sam Beckett, ovvero il protagonista dello show originale interpretato da Scott Bakula. Tuttavia, il nuovo show con Raymond Lee nel ruolo del protagonista Dr. Ben Song ha anche modificato alcune regole chiave della serie.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Screen Rant, uno dei protagonisti, Ernie Hudson, ha anticipato cosa ci aspetta nel resto della stagione 1 di Quantum Leap. All'attore, che nello show della NBC interpreta Herbert "Magic" Williams, è stato chiesto di parlare della grande rivelazione del finale che coinvolgerà Ben. Nella sua risposta, Hudson suggerisce che la serie fantascientifica affronterà le questioni della fisica quantistica e dei viaggi nel tempo. Inoltre, ha fatto notare che verrà esplorato il modo in cui gli eventi del futuro influenzano il passato.

"Leggo i copioni man mano che arrivano e siamo nel bel mezzo di tutto. Credo che scopriremo, si spera, chi o cosa è il responsabile. Come funziona l'idea della fisica quantistica e dei viaggi nel tempo? In che modo le cose che accadono nel futuro influenzano il passato? Siamo un po' ovunque, perché questo show non si limita a viaggiare nell'arco della vita di una persona. Penso che inizieremo a considerare questo aspetto e credo che gli spettatori avranno molto su cui riflettere. Ma in termini di risposte definitive, brancolo nel buio come tutti voi".

Uno dei modi più radicali in cui il reboot cambia le regole dell'originale si verifica nell'episodio 6 di Quantum Leap, in cui viene ventilata la possibilità di fare un viaggio nel futuro. Ian (interpretato da Mason Alexander) crede che, grazie alla codifica di Ben, esista un modo per viaggiare non solo indietro nel tempo, ma anche in avanti. I fan hanno discusso sul modo in cui questo cambia radicalmente le regole di Quantum Leap, differenziandolo dall'originale e dai viaggi tipici di Beckett.

Un altro modo in cui il reboot si distingue è che i viaggiatori come Ben e Sam potevano muoversi solo nell'arco della loro vita. All'inizio della sua prima stagione, il nuovo Quantum Leap ha già eliminato questa limitazione, mandando Ben indietro fino al 1879. Queste decisioni creative permettono a Ben di interagire con condizioni e personaggi che altrimenti non avrebbe mai potuto incontrare, favorendo una risonanza tematica. Ma, allo stesso tempo, suggeriscono anche come questa nuova versione della serie stia stabilendo una propria sorta di canone e di spiegazioni all'interno dell'universo narrativo.

Purtroppo, stando alle dichiarazioni di Scott Bakula, l'attore non è al momento coinvolto nel nuovo reboot e quindi non è previsto un suo ritorno nei panni di Sam Beckett.