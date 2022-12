Quantum Leap: NBC ha rinnovato la serie reboot per una Stagione 2

Secondo quanto riportato da Deadline, NBC ha rinnovato Quantum Leap per una seconda stagione. Il rinnovo è arrivato grazie agli ascolti solidi generati dalla prima stagione, che lo ricordiamo è concepita come una sorta di reboot / sequel della celebre serie di fine anni '80 che aveva per protagonista lo scienziato interpretato da Scott Bakula.

Il rinnovo è arrivato a metà della prima stagione della serie, che ha registrato solidi ascolti. Interpretato da Raymond Lee, l'episodio pilota di Quantum Leap sta attualmente raggiungendo un rating di 2.0 nella fascia demografica 18-49 e 10,8 milioni di spettatori tra le piattaforme lineari, digitali e di streaming, secondo Nielsen e il network. Il reboot è il miglior lancio nei prodotti drama di sempre della NBC su Peacock ed è il secondo nuovo show della stagione per quel che riguarda la fascia demografica 18-49.

"Ci avviamo verso una seconda stagione grazie all'incredibile lavoro del cast, dei produttori, degli sceneggiatori e di tutti coloro che hanno contribuito a dare una nuova vita a questa iconica serie della NBC", ha dichiarato Lisa Katz, presidente della sezione di NBCUniversal Television and Streaming. "Mentre continuiamo a portare il pubblico verso i nostri drammi imperdibili, è gratificante sapere che Quantum Leap avrà un posto di rilievo nella prossima stagione sia nel nostro palinsesto NBC che in quello successivo su Peacock".

Secondo la sinossi della prima stagione della serie reboot di Quantum Leap, "sono passati 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell'acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora una nuova squadra è stata riunita per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri che si celano dietro la macchina e l'uomo che l'ha creata".

Oltre a Lee, Quantum Leap è interpretato da Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee. Proprio Hudson aveva parlato della possibilità di vedere i viaggi nel futuro in Quantum Leap, spezzando una regola ferrea della serie classica:

"Leggo i copioni man mano che arrivano e siamo nel bel mezzo di tutto. Credo che scopriremo, si spera, chi o cosa è il responsabile. Come funziona l'idea della fisica quantistica e dei viaggi nel tempo? In che modo le cose che accadono nel futuro influenzano il passato? Siamo un po' ovunque, perché questo show non si limita a viaggiare nell'arco della vita di una persona. Penso che inizieremo a considerare questo aspetto e credo che gli spettatori avranno molto su cui riflettere. Ma in termini di risposte definitive, brancolo nel buio come tutti voi".