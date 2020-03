La quarantena di Gillian Anderson: è Sex Education anche... A merenda!

Chi ha visto le due stagioni di Sex Education sa bene quante volte il povero Otis sia stato messo platealmente in imbarazzo dall'avere una madre sessuologa, soprattutto dal momento in cui la madre e sessuologa in questione è una tipa che ben poco s'impegna a non attirare l'attenzione.

Riferimenti ad organi ed atti sessuali sono il pane quotidiano per Otis, abituato ormai a vivere in una casa piena zeppa di oggetti di forma fallica e "ferri del mestiere" di ogni tipo. Abitudine che, come ci mostra l'ultimo post di Gillian Anderson su Twitter, viene rispettata anche quando ci si siede a tavola.

L'ex-star di X-Files, che nello show interpreta l'amatissima sessuologa Jean Milburn, ha infatti postato una foto di un suo spuntino alquanto equivoco. Si tratta, come potete ben vedere, di un coltello ricoperto presumibilmente di un burro d'arachidi che ha assunto, e qui è davvero il caso di parlare di segno del destino, quella che sembrerebbe a tutti gli effetti la forma di un pene.

Anderson non ha perso tempo ad immortalare la cosa, postandola su Twitter al grido di: "Come direbbe Jean: snack time!" Che dire, la protagonista di Sex Education sembra ormai essere entrata in tutto e per tutto nella vita di Gillian Anderson, al punto tale da condizionare anche la materia che la circonda! Chissà cosa ne direbbe Otis.

Avventure di Gillian Anderson in quarantena a parte, qualche tempo fa ci erano state mostrate delle divertentissime lezioni di italiano tenute dai ragazzi di Sex Education; recentemente, come tutti ricorderete, Sex Education è stata rinnovata per una terza stagione.