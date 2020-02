Quarta conferma per The Good Doctor: la ABC dà l'ok per una nuova stagione

La notizia è dell'ultim'ora e di certo piacerà ai fan dei mediacal drama: la ABC ha appena confermato The Good Doctor per una quarta stagione a darne la notizia il presidente dell'emittente Karey Burke

"The Good Doctor è ormai una pietra miliare dei lunedì sera ed è una di quelle serie che tocca il cuore affrontando con coraggio il tema dell'inclusività. Il nostro talentuoso sceneggiatore, David Shore, unito al brillante cast capeggiato da Freddie Highmore nei panni del Dottor Shaun Murphy, sono gli elementi che hanno reso le scorse stagioni della serie un successo e sono veramente entusiasta di vedere cosa riusciranno a fare da qui in avanti."

Anche Jason Clodfelter, co-presidente della Sony Pictures Television, ha espresso il suo apprezzamento per la serie TV:

"Siamo incredibilmente grati all'ABC per il loro continuo supporto e a David Shore per aver portato The Good Doctor in televisione e al momento giusto: il viaggio in cui ci accompagna lo show è complicato, sorprendente ed emotivo è proprio la "prescrizione" di cui avevamo bisogno."



In The Good Doctor 4, oltre ad Highmore, rivedremo anche Antonia Thomas (Claire Browne), Fiona Gubelmann (Morgan Reznick), Will Yun Lee (Alex Park), Richard Schiff (Aaron Glassman), Nicholas Gonzalez (Neil Melendez), Christina Chang (Audrey Lim), Paige Spara (Lea Dilallo), Hill Harper (Marcus Andrews) e Tamlyn Tomita (Allegra Aoki).