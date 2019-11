Nella quarta puntata di Arrow 8 la Crisi si fa sempre più vicina

La nuova stagione delle avventure di Oliver Queen è piena di sorprese per i fan del supereroe DC: dopo l'annuncio del ritorno di numerosi personaggi in Arrow 8, i fan sono in trepidante attesa di vedere l'ambizioso evento Crisi sulle Terre Infinite, che dopo la quarta puntata sembra sempre più vicino.

L'episodio intitolato "Present Tense" ha visto gli sforzi dei vari Team Arrow del presente e del futuro per cercare di sconfiggere Deathstroke e il suo gruppo. Dopo numerosi scontri riescono nel loro intento, trovandosi così a festeggiare insieme. Tutto sembra andare per il meglio, fino al momento in cui Laurel Lance si trova davanti il personaggio interpretato da LaMonica Garrett, che la soprende chiedendole il suo aiuto: Monitor potrebbe aiutarla a rivedere Earth-2, distrutta durante la prima puntata della stagione, ad una condizione, tradire Oliver Queen.

Resta da vedere come Laurel prenderà la notizia, la distruzione della sua Terra è stato un grave colpo per la supereroina, per questo non siamo così sicuri che rifiuterà subito la proposta. Come vedete quindi la situazione si fa sempre più grave per il protagonista della serie, il cui compito sarà quello di sconfiggere l'Anti-Monitor, salvando così l'Arrowverse. Se cercate altre indiscrezioni sullo show vi lasciamo con la sinossi ufficiale del quinto episodio di Arrow 8.