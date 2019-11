Nella quarta puntata di His Dark Materials faremo la conoscenza di Iorek Byrnison

Nonostante la continua perdita di audience di His Dark Materials, la serie TV incentrata sul libro omonimo di Philip Pullman si mostra in questo nuovo trailer che anticipa alcuni dei prossimi eventi che andranno in onda su BBC One.

La puntata si intitola "Armour" e sarà sceneggiata da Jack Thorne, mentre alla regia troveremo Otto Bathurst. Ecco la sinossi ufficiale condivisa da HBO: "Lyra e i Gyptians arrivano al Nord e la ragazza chiede l'aiuto delle Streghe, di un aeronauta texano di nome Lee Scoresby e di un orso in armatura a difesa di una città". Il personaggio di Lee Scoresby avrà il volto di Lin-Manuel Miranda, mentre tutti i lettori dell'opera di Philip Pullman hanno capito subito che l'orso di cui parliamo è il celebre Iorek Byrnison.

L'episodio andrà in onda il prossimo 25 novembre, come avete potuto leggere nelle nostre prime impressioni di His Dark Materials, la serie sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei prodotti di punta di HBO post-Game of Thrones, anche grazie ad un cast composto da James McAvoy, Dafne Keen, il già citato Lin Manuel-Miranda e Ruth Wilson. La show è ancora inedito in Italia, dove arriverà il primo gennaio 2020, sul canale Sky Atlantic e sui servizi streaming Sky Go e NowTv.