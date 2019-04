La quarta stagione di Preacher sarà l'ultima: arriverà ad agosto

Come saprete, il network statunitense AMC ha rinnovato per una quarta stagione Preacher, adattamento televisivo del noto graphic-novel di Garth Ennis e Steve Dillon.

Ed ora Seth Rogen, co-creatore dell'adattamento televisivo, ha confermato su Twitter che la quarta stagione di Preacher debutterà questo agosto sul network statunitense AMC. Ma la notizia è stata accompagnata anche da un'altra piuttosto amara: la quarta stagione sarà l'ultima.

La serie vede come protagonisti Dominic Cooper, Ruth Negga, Joseph Gilgun, Ian Coletti, Graham McTavish, Pip Torrens, Julie Ann Emery, Malcolm Barrett e i nuovi regulars Betty Buckley (Supergirl, Split) e Colin Cunningham (Blood Drive, Falling Skies). Jeremy Childs (The Last Castle, Nashville), Liz McGreever (Star, Nashville), Jonny Coyne (Turn, Alcatraz), Adam Croasdell (Reign) e Prema Cruz (Mozart in the Jungle) sono guest-star ricorrenti all'interno del serial.

La serie di AMC e Sony Pictures Television è creata da Seth Rogen e Evan Goldberg (Sausage Party, This is the End, Superbad) e lo showrunner Sam Catlin (Breaking Bad). Il serial è prodotto da Catlin, cosi come da Rogen, Goldberg e James Weaver per Point Grey Pictures, Neal H. Moritz e Ori Marmur per Original Film e Vivian Cannon, Jason Netter, Michael Slovis, Mark McNair e Ken F. Levin.