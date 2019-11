La quarta stagione di Rick and Morty arriverà in UK soltanto a gennaio

Mancano pochi giorni prima che l'attesa quarta stagione di Rick and Morty, l'irriverente serie animata di Adult Swim, possa fare il suo debutto negli Stati Uniti. Situazione diversa per il mercato inglese, dove lo show esordirà soltanto all'inizio del nuovo anno.

Gli appassionati della serie con protagonisti l'irriverente e cinico scienziato Rick Sanchez e il suo timido nipote Morty, probabilmente saranno delusi dopo aver appreso che la distribuzione nel Regno Unito avverrà soltanto a gennaio, ovvero due mesi dopo quella americana.

Nel trailer di Rick and Morty pubblicato da Adult Swim lo scorso ottobre siamo venuti a conoscenza del numero totali di episodi che comporranno la nuova stagione, dieci, e che quest'ultimi saranno disponibili in due segmenti da cinque episodi l'uno: il primo, in arrivo il 10 novembre negli Stati Uniti, e il secondo nel corso del 2020.

In Inghilterra la serie andrà in onda in esclusiva su Channel 4. Queste sono le dichiarazioni di Ian Katz, dirigente del network, a proposito delle differenti finestre di lancio:

"Milioni di fan stanno aspettando da più di due anni una nuova stagione di Rick and Morty, la serie più brillante trasmessa in TV. Siamo felici che sarà trasmessa in esclusiva su Channel 4 e prometto che varrà la pensa aspettare".

I fan della serie potranno vedere Rick and Morty anche su HBO Max, la piattaforma di video streaming appartenente a WarnerMedia che sarà disponibile nel corso della primavera del 2020. In Italia le prime tre stagioni sono disponibili all'interno del catalogo di Netflix, mentre non si hanno ancora notizie ufficiale sulla data di distribuzione della quarta.