La quarta stagione di The Good Fight è in arrivo: annunciata la data della premiere

Il servizio di video on demand CBS All Access ha finalmente annunciato la data della premiere di The Good Fight, la serie televisiva con Christine Baranski nel ruolo di Diane Lockhart.

Dopo l'annuncio del rinnovo per una quarta stagione, i fan della serie hanno dovuto aspettare non poco tempo prima di poter conoscere altri dettagli a proposito della futura stagione. Adesso, però, l'attesa è finita e c'è una data esatta per la premiere: il 9 aprile.

La serie è uno spin-off della celebre The Good Wife, dove compaiono, oltre a Baranski, anche Cush Jumbo e Sarah Steele, affiancate da Justin Bartha, Erica Tazel e Delroy Lindo e Rose Leslie. La trama della quarta stagione vede Diane e gli altri membri dello studio Reddick Boseman & Lockhart in una situazione molto delicata, dopo che hanno perso il loro cliente più importante. La multinazionale STR Laurie, infatti, assorbe lo studio e i protagonisti non potranno più agire in piena autonomia.

The Good Fight 4 sarà composta da dieci episodi così come la prima e la terza. La serie viene trasmessa negli Stati Uniti da CBS All Access, mentre in Italia la terza stagione viene trasmessa a partire dallo scorso 15 maggio da Timvision, con gli episodi a cadenza settimanale.