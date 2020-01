La quarta stagione di The Handmaid's Tale arriverà questo autunno

Quest'anno, i fan di The Handmaid's Tale dovranno aspettare un po' di più prima di poter tornare a Gilead, dato che la première della quarta stagione della serie targata Hulu sarà trasmessa soltanto in autunno.

A confermarlo è il produttore esecutivo Warren Littlefield, che ne ha parlato durante il press tour dei TCA (Television Critics Association), dove era impegnato con un panel dedicato a Fargo 4: "inizieremo la lavorazione il 2 marzo e andremo in onda in autunno".

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Hulu, ma dalle informazioni raccolte da The Wrap sembra che questa finestra di lancio sia decisamente accurata. Ricordiamo che The Handmaid's Tale è stata rinnovata nell'estate del 2019, in modo da continuare le avventure della protagonista June, interpretata da Elisabeth Moss. Si tratterebbe, inoltre, della prima volta in cui una stagione dello show creato da Bruce Miller debutterebbe in autunno.



Durante gli Emmy Award 2019 c'è stata la vittoria di Cherry Jones come miglior attrice guest star in una serie tv drammatica, per il suo ruolo di Holly Osborne in The Handmaid's Tale. In ogni caso, la stagione più premiata resta la prima capace di ottenere ben sette premi, incluso il premio di miglior serie drammatica. Per saperne di più sullo show, vi rimandiamo alla recensione di The Handmaid's Tale.