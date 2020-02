Nella quarta stagione di This Is Us comparirà anche l'attore Dave Annable

Il cast della serie TV This Is Us sta per accogliere un nuovo attore. Si tratta di Dave Annable, che comparirà come guest star in un episodio all'interno della quarta stagione.

In This Is Us tornerà nuovamente a collaborare con l'attrice Mandy Moore, interprete del personaggio di Rebecca Pearson, dopo che i due avevano condiviso lo stesso set nel 2015 grazie alla serie TV Red Band Society, un teen drama incentrato sulla storia di alcuni ragazzi che sono dei pazienti all'interno di una struttura ospedaliera.

Annable, noto sopratutto per la sua partecipazione nella serie televisiva Brothers & Sisters, interpreterà il personaggio di Kirby, l'insegnante di recitazione di Kevin (Justin Hartley). Non è ancora chiaro se l'attore comparirà in un singolo episodio oppure prenderà parte anche ad altri.

La serie di NBC è attualmente giunta alla quarta stagione e ha visto l'attore Milo Ventimiglia debuttare alla regia. Lo stesso è accaduto per Justin Hartley che ha diretto un episodio, intitolato A Hell of a Week: Part Three, trasmesso lo scorso 11 febbraio e incentrato su un importante evento riguardante il rapporto tra Kate (Chissy Metz) e Rebecca (Moore).

La quarta stagione di This Is Us ha fatto il suo debutto in Italia il 28 ottobre 2019 all'interno della programmazione del canale satellitare Fox Life, della piattaforma Sky.