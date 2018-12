Quattro matrimoni e un funerale: nuove aggiunte al cast della miniserie Hulu

Continua ad arricchirsi il cast di Quattro matrimoni e un funerale, miniserie prodotta da Hulu e tratta dal film cult con Hugh Grant. TV Line ha infatti annunciato l'ingaggio di Tom Mison di Sleepy Hollow, Tommy Dewey di Casual e Ashley Madekwe di Revenge.

Il primo vestirà i panni di Quentin, mentre gli altri due saranno rispettivamente Ted e Julia. Tra i protagonisti già annunciati dello show ci sono Nathalie Emmanuel, star de Il Trono di Spade, Rebecca Rittenhouse e Jon Reynolds. Il pilot sarà scritto da Mindy Kaling e Matt Warburton.

In Quattro matrimoni e un funerale Jess riceve un invito a nozze da una compagna di scuola che ora vive a Londra. Si lascia alle spalle la sua vita professionale e personale, per viaggiare in Inghilterra e di riconnettersi con vecchi amici, ma finisce nel bel mezzo delle loro crisi personali. Le relazioni sono forgiate e spezzate, gli scandali politici esposti, la vita sociale londinese è caotici ed ovviamente c'è un funerale a cui pensare.

Lo show debutterà nel corso del 2019 sulla nota piattaforma di streaming americana. Tra le guest star ci sarà anche Andie MacDowell, storica protagonista dell'omonimo film britannico del 1994 che fu realizzato in sole sei settimane e divenne il più visto della storia al momento del suo arrivo nelle sale.