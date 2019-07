Quattro matrimoni e un funerale: ecco il trailer della nuova serie tv di Hulu

Il film Quattro matrimoni e un funerale ha ormai 25 anni, ma Hulu è pronta a riportarlo alla ribalta, questa volta sul piccolo schermo.

La comica e scrittrice Mindy Kaling, nota per il suo ruolo in The Office, ha infatti co-creato una serie tv tratta dal celebre film degli Novanta.

La storia segue le vicende del gruppo di amici composto da Maya, Ainsley (interpretata dall'attrice Rebecca Rittenhouse), Craig (Brandon Mychal Smith) e Duffy (John Reynolds) impegnati nella ricerca della loro anima gemella. Un giorno mentre si trova all'aeroporto, Maya si imbatte in un ragazzo di bell'aspetto di nome Kash, che però, scopre in seguito, sta già uscendo con una delle sue amiche.

Lo show sarà un reboot della pellicola del 1994 con Hugh Grant, Andie MacDowell e Rowan Atkinson (sul nostro sito trovate la recensione di Quattro matrimoni e un funerale). A tal proposito la Kaling ha affermato: "Volevo prendere i temi e l'essenza del film e rivederlo attraverso i miei occhi, così da assistere a qualcosa che non avevo ancora visto".

L'opera sarà composta da 10 episodi, disponibili a partire dal 31 luglio su Hulu.

In calce all'articolo trovate il link al sito di Entertaimente Weekly, che ha pubblicato in esclusiva la locandina ufficiale della serie tv.