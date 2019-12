Quattro nomination per Game of Thrones ai Critics Choice Awards

La conclusione di Game of Thrones non ha di certo messo tutti d'accordo, e sono molti i fan rimasti scottati e un po' deluso da quello che hanno reputato un finale un po' affrettato. Ciò nonostante, il parere della critica sull'ottava stagione della serie di HBO sembra un po' diverso.

Game of Thrones infatti concorrerà per ben 4 premi durante la prossima edizione dei Critics Choice Awards. Lo stesso show è candidato come Miglior Serie Drama, e dovrà vedersela contro The Crown, David Makes Man, The Good Fight, Pose, Succession, This Is Us e Watchmen.

Kit Harington si gioca il premio come Miglior Attore in una Serie Drama con Sterling K. Brown, Mike Colter, Paul Giamatti, Freddie Highmore, Tobias Menzies, Billy Porter, e Jeremy Strong.

Peter Dinklage è tra i candidati per il premio per il Miglior Attore non protagonista in una Serie Drama: gli altri nominati sono Asante Blackk, Billy Crudup, Asia Kate Dillon, Justin Hartley, Delroy Lindo, e Tim Blake Nelson.

Infine Gwendoline Christie è stata nominata come Miglior Attrice non protagonista in una Serie Drama insieme a Helena Bonham Carter, Laura Dern, Audra McDonald, Jean Smart, Meryl Streep, e Susan Kelechi Watson.

Quanti premi riuscirà a portarsi a casa la serie TV sceneggiata da Benioff e Weiss? Voi che ne pensate? Intanto per rinfrescarvi la memoria potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio finale di Game of Thrones. Sapevate inoltre che è disponibile per l'acquisto il cofanetto completo di Game of Thrones?