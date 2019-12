Álvaro Morte e altre tre aggiunte al cast della prima stagione di The Wheel Of Time

Nuove aggiunte nel cast di A Wheel Of Time, la serie fantasy in produzione per Amazon Prime Video: ecco Álvaro Morte, Hammed Animashaun, Alexandre Willaume e Johann Myers.

Sono quattro gli attori che si sono uniti al cast della prima stagione dell'adattamento televisivo dei romanzi fantasy di Robert Jordan, che come recita la sinossi ufficiale della serie Amazon, è "ambientato in un mondo epico e sconfinato, in cui la magia esiste, ma è a discrezione solo di alcune donne. La storia segue le vicende di Moraine (Rosamunde Pike), un membro dell'Aes Sedai, un' organizzazione femminile incredibilmente potente. Moraine, al suo arrivo nella cittadina di Two Rivers, si troverà a dover intraprendere un pericoloso viaggio intorno al mondo assieme a cinque giovani ragazzi, uno dei quali dovrebbe essere, come vuole la profezia, la reincarnazione del Drago, un essere estremamente potente con l'abilità di salvare o distruggere l'universo".



Direttamente da La Casa de Papel arriva Álvaro Morte, interprete di Logain, un nobile e membro dell'organizzazione Asha'man.



Alexandre Willaume (Tomb Raider, The Last Kingdom) sarà invece Thom Merrilin, un bardo e intrattenitore che viene chiamato "il menestrello".



Johann Myers (Black Hawk Down, The Bank Job) vestirà i panni del malvagio Darkfriend Padan Fain.



Hammed Animashaun (Black Mirror) sarà Loial, uno degli esseri non-umani chiamato Ogier.

La serie sarà sviluppata da Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove), che farà da showrunner, e prodotta dagli Amazon Studios e Sony Pictures Television.