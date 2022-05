Queen + Adam Lambert e Elton John si esibiranno per il Giubileo della Regina Elisabetta II

Una serie di star del palcoscenico, dello schermo e dello sport contribuiranno a celebrare i 70 anni della Regina Elisabetta II sul trono britannico in occasione di un evento live a Buckingham Palace, organizzato da BBC Studios Productions e intitolato Platinum Party in the Park. Tra i nomi coinvolti, anche i Queen insieme ad Adam Lambert.

Inoltre, anche Elton John e Diana Ross si esibiranno all'evento per il Giubileo di Platino, che sarà trasmesso in diretta il 4 giugno, e vi parteciperanno anche David Attenborough, la star del calcio David Beckham, Stephen Fry, Julie Andrews e la tennista britannica emergente Emma Raducanu.

Scimmiottando l'esibizione del Giubileo d'Oro di Brian May sul tetto di Buckingham Palace di 20 anni fa, i Queen accompagnati da Adam Lambert apriranno l'evento con una performance prodotta appositamente. Elton John ha registrato una performance speciale dall'Italia, mentre si esibirà anche Sam Ryder, che si è piazzato secondo all'Eurovision lo scorso fine settimana.

Alicia Keys, Hans Zimmer, Craig David e Nile Rodgers sono tra le altre star della musica che si esibiranno, prima che Diana Ross concluda lo spettacolo di due ore e mezza con la sua prima esibizione dal vivo nel Regno Unito dopo 15 anni. La scenografia del Platinum Party sarà composta da tre palchi, collegati da passerelle di fronte a Buckingham Palace e al Queen Victoria Memorial. Due dei palchi sono situati direttamente di fronte al palazzo, e questa è la prima volta che la residenza della Regina verrà inquadrata in questo modo.

I presentatori Kirsty Young e Roman Kemp condurranno la diretta, mentre si prevede che 22.000 persone parteciperanno all'evento, tra cui 10.000 biglietti assegnati con una votazione pubblica e oltre 7.500 biglietti per i lavoratori chiave, i membri delle Forze Armate, i volontari e gli enti di beneficenza.

Rimanendo in tema, ricordiamo che presto arriverà su Netflix The Crown 5, mentre il colosso dello streaming sarebbe in trattative per realizzare un prequel di The Crown.