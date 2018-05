Queen America: Catherine Zeta-Jones protagonista della serie Facebook Watch

Facebook ha annunciato di aver ordinato direttamente i primi dieci episodi di Queen America, serie che sarà diffusa sulla sua nuova piattaforma di streaming, Facebook Watch.

Protagonista della serie sarà Catherine Zeta-Jones e il progetto proviene dalla mente di Meaghan Oppenheimer (Fear the Walking Dead), che sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva dello show. Alla produzione ci saranno anche Bruna Papandrea e Casey Haver della Made Up Stories, Guymon Casady e Suzan Bymel della Entertainment 360 e Janice Williams.

Queen America, ambientato a Tulsa, Oklahoma, è una dark comedy che segue le vicende di Vicki Ellis, la più famosa e spietata preparatrice per concorsi di bellezza dell’intero stato, e della rozza Samantha Stone, che spera di essere trasformata da quest’ultima in una seria contendente per la vittoria a Miss America. Vicki così ambita e apprezzata dalle giovani ragazze perché è abilissima in una cosa: trasformare ogni tipo di ragazza in una vincente. Quando, però, le verrà affidata Samantha, bellissima quanto rozzissima, l’intera reputazione di Vicki potrebbe crollare.

Queen America sarà anche la prima serie prodotta dalla nuova casa di produzione wiip (word.idea.imagination.production), fondata dal produttore televisivo Paul Lee. “Non vediamo l’ora di collaborare con Facebook Watch su questa brillante dark comedy al femminile, con l’acclamata attrice Catherine Zeta-Jones”.

“Meaghan Oppenheimer è un talento incredibile – ha dichiarato la produttrice Bruna Papandrea – e sapevamo di dovere portare questo show nel mondo nel secondo stesso in cui ci ha proposto l’idea. Siamo entusiasti di poter collaborare con lei, con Facebook e con Catherine Zeta-Jones su questo progetto”.

La prima stagione della serie sarà composta da dieci episodi, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale.