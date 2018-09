Queen America: rivelata la data di lancio della nuova serie con Catherine Zeta-Jones

Il noto portale Deadline ha annunciato la finestra di lancio della premiere di Queen America, serie originale con protagonista il premio Oscar Catherine Zeta-Jones e che sarà diffusa in esclusiva sulla nuova piattaforma di streaming Facebook Watch.

Nato dalla mente di Meaghan Oppenheimer (Fear the Walking Dead), che sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva, lo show sarà composto da 10 episodi, di cui il primo arriverà il 21 novembre. Vi ricordiamo che Facebook Watch è disponibile in maniera gratuita su dispositivi mobile, desktop e app di Facebook TV.

Queen America, ambientato a Tulsa, Oklahoma, è una dark comedy che segue le vicende di Vicki Ellis, la più famosa e spietata preparatrice per concorsi di bellezza dell’intero stato, e della rozza Samantha Stone, che spera di essere trasformata da quest’ultima in una seria contendente per la vittoria a Miss America. Vicki così ambita e apprezzata dalle giovani ragazze perché è abilissima in una cosa: trasformare ogni tipo di ragazza in una vincente. Quando, però, le verrà affidata Samantha, bellissima quanto rozzissima, l’intera reputazione di Vicki potrebbe crollare.

Nel cast troviamo anche Judith Light, Victoria Justice, Jennifer Westfeldt, Isabelle Amara, Teagle Bougere, Molly Price, Megan West e Rana Roy. Queen America sarà anche la prima serie prodotta dalla nuova casa di produzione wiip (word.idea.imagination.production), fondata dal produttore televisivo Paul Lee. “Non vediamo l’ora di collaborare con Facebook Watch su questa brillante dark comedy al femminile, con l’acclamata attrice Catherine Zeta-Jones”.