Queen Charlotte, Carlotta sposò davvero Giorgio il giorno del suo arrivo in Inghilterra?

Le serie che prendono spunto da fatti storici non disdegnano il romanzare un po' (o un po' tanto, vedasi The Great e la sua definizione di "storia occasionalmente vera") gli eventi: Queen Charlotte non fa eccezione e, pur partendo da eventi realmente verificatisi, non manca mai di aggiungere una buona dose di fantasia.

Mentre già si parla di ulteriori spin-off di Bridgerton, dunque, ci siamo posti una domanda che sicuramente non ha mancato di dar da pensare a più di uno spettatore: tra le cose fedelmente riportate dalla serie c'è anche il matrimonio tra Carlotta e Giorgio avvenuto il giorno stesso dell'arrivo della principessa in Inghilterra?

I libri di storia ci dicono di sì: Sofia Carlotta di Meckleburg-Strelitz sposò infatti il suo consorte intorno alle 21:00 del giorno stesso del suo arrivo a Londra, con la cerimonia che fu celebrata nella Chapel Royal. L'inesattezza riguarda, al limite, il colore dell'abito della regina, che in luogo del semplice vestito bianco e argento indossava invece, come riportato in The Good Queen Charlotte di Percy Fitzgerald, ma anche un mantello di velluto viola e porpora sormontato di ermellino. Quando si dice la sobrietà! Nozioni di storia a parte, intanto, ecco perché una delle protagoniste di Queen Charlotte ha criticato la Royal Family.