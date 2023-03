Queen Charlotte, Golda Rosheuvel anticipa: 'Racconteremo una storia d'amore molto rara'

Qualche settimana dopo l'uscita del primo trailer di Queen Charlotte, la protagonista della prossima serie Netflix Golda Rosheuvel ha rilasciato nuove anticipazioni riguardanti lo show, spin-off dedicato all'universo narrativo di Bridgerton.

"Penso che nel mondo in cui ci troviamo ora, celebrare la Black History sia davvero molto importante, soprattutto attraverso una protagonista femminile, un personaggio storico femminile. Penso che sia davvero una bella, giusta e straordinaria storia, perché come abbiamo già detto racconteremo di una storia d'amore che credo sia molto rara", ha dichiarato l'attrice a Digital Spy.

"E sapere quanto queste due persone erano appassionate l'una dell'altra nel lontano 18° secolo e quanto volevano stare insieme... erano una coppia mista, sai, e volevano celebrare questo grande avvenimento", ha continuato Rosheuvel. "E' importante poterlo portare in primo piano nel mondo in cui viviamo ora, per celebrare davvero ciò che davvero conta politicamente e emotivamente. Quindi sì, deve essere celebrato".

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton arriverà su Netflix il prossimo 4 maggio 2023 e sarà composta da sei episodi. La serie racconterà come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un grande cambiamento sociale.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il nostro approfondimento relativo al cast e alla trama di Queen Charlotte.